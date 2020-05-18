Україна залишиться без меду з акації [ Редактировать ]
Меду з акації цього року може не бути. Пасічники Дніпропетровщини кажуть - дерева й досі не квітнуть. І додають - минулі роки у цей час збір нектару вже був у розпалі. Чи є шанси таки зібрати "травневий мед" - дізнавалися наші журналісти.
Пасічник майже із сорокарічним стажем Микола Багрій має невелику пасіку на 30 бджолиних сімей. Чоловік із сумом обходить порожні вулики. Каже, днями поїхав шукати, де стати з пасікою. Місця не знайшов. Акація, з якої збирають "травневий" мед, і досі не квітне.
Микола Багрій, пасічник:
Бували роки, коли цвіт акації замерз, або коли холодні дні ставали, коли на цвіт не могла пчола летіти, от в такі роки меду не було, і цей рік ми тоже хвилюємся, що цвіт акації міг померти, замерзнуть ще в зародиші весна якась неординарна, і зима була не така, як завжди.
У родині бджолярів Солодків - 800 вуликів. Кажуть, цього року теж можуть залишитися без травневого меду. Акацієвий мед має антисептичні властивості - його застосовують у медицині та косметології.
А ще він лікує безсоння, депресію, нервові розлади, нормалізує тиск та підвищує гемоглобін. При цьому мед з акації вважають цінним і самі бджолярі. Бо він приносить найбільший виторг.
Микола Солодкий, пасічник:
Банка майського меду - ну, була вона гривень 500 - 600 грн. А в цьому році я даже не знаю скільки буде коштувати. Акація дуже мало викинула цвіту.
Микола Харитонов, професор аграрного університету, припускає: усе через аномально теплу та безсніжну зиму.
Микола Харитонович, професор Дніпровського державного аграрно-економічного університету:
Якщо говорити про акацію, то термін її квітня - не зараз, вона тільки починає зазвичай вона - третя декада травня, можна очікувати, що бджоли почнуть збирати мед, нектар, я маю на увазі.
Синоптики ж кажуть, цьогоріч у пасічників і справді початок сезону не вдався. Останнє десятиліття весни були надто спекотні й дерева розквітали кількома тижнями раніше.
Василь Гринчак, начальник регіонального Гідрометцентру:
Мені здається, що акація зацвіте в строки до середніх багаторічних, і якщо не буде високих температур, вона довше цвістиме, вона не згорить зразу, як от в ті роки і я думаю, що ми будемо з акацієвим медом.
Пасічники ж почали шукати варіанти порятунку, щоб не залишити Дніпропетровщину без меду. Збираються вивозити бджіл на еспарцет - ще одну медоносну рослину. Сподіваються ситуацію врятує і різнотрав'я.
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