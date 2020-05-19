Уряд Польщі готується до відновлення економіки після карантину [ Редактировать ]
Польща з 15 червня хоче відкрити кордони. Ця новина цікава з двох причин. По-перше, ця країна - наш найближчий сусід. А по-друге, саме Польща є нашим "карантинним орієнтиром". За словами українського прем'єра Україна в боротьбі з коронавірусом йде за польським сценарієм. Що там відбувається зараз розкаже Володимир Кулаков.
Польща повертається до нормального життя. В уряді вже говорять про відновлення економіки. Але наголошують наскільки швидким воно буде, залежить від свідомості поляків.
Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:
Повернення до звичного життя, а точніше до нової економічної реальності, залежить від того, наскільки дисципліновано ми дотримуватимемось правил дезінфекції, всього того, було донині. Тижні карантину навчили нас жити з вірусом, а ті кілька тижнів попереду повинні приготувати нас до відновлення економіки.
Нині в Польщі діє третій із чотирьох етапів послаблення карантину. Два попередніх пройшли успішно. Вже відкриті торговельні центри, готелі та хостели. Знову запрацювали музеї, галереї, бібліотеки та книжкові крамниці. З певними обмеженнями відновили роботу салони краси.
Ігор Антонюк, житель Варшави:
Запрацювали бари, ресторани, кафе, де можна бути всередині, проте - на відстані не менше, ніж два метри. І відкрились перукарні, але лише за записом.
У порівнянні з багатьма європейськими країнами в Польщі статистика хворих на COVID-19 обнадійлива. Як і українці, поляки за цим показником не входять і до 30 країн світу. Серед причин відносно непоганої ситуації місцеві експерти називають не лише своєчасне запровадження карантину, а й відповідальність поляків.
Ігор Антонюк, житель Варшави:
Польща виявилася дуже дисциплінованою. Коли ввели карантин, мало людей виходили на вулиці. Вулиці були геть пусті. Я навіть знімав Варшаву, старе місто. Такої пустої Варшави я ще ніколи не бачив.
За словами віцепрем'єр міністра Ядвіги Емілевич, якщо все відбуватиметься за планом, і кількість інфікованих різко не зростатиме, з 15 червня Польща відкриє кордони. Перехід до четвертого етапу пом'якшення карантину планують за два тижні.
Український прем'єр Денис Шмигаль раніше назвав польський план послаблень набагато кращим, ніж у багатьох країнах Європи, тож пропонує, щоб Україна рухалася за схожим сценарієм.
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