Китай опинився під загрозою повернення епідемії [ Редактировать ]
Новий спалах коронавірусу зафіксували на північному сході Китаю. Найбільше випадків зараження виявили в провінції Цзілінь - щонайменше 34 людини.
Нині в тамтешніх провінціях зупинили роботу громадського транспорту, закрили навчальні заклади, десятки тисяч людей відправили на самоізоляцію. Місцеві чиновники припускають: вірус могли завезти з Росії.
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