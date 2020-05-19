Кінець карантину в парламенті. Народні депутати повернулися до звичного режиму роботи. І вже розблокували підписання "антиколомойського закону". Його проголосували ще минулого тижня, але двома постановами це рішення намагалися скасувати. Тепер закон може підписати президент.

Цього тижня депутати планували розглянути ще й ініціативу про подвійне громадянство в Україні, утім цей документ зняли з порядку денного.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність":