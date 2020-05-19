Верховна Рада не розглядатиме закон про подвійне громадянство [ Редактировать ]
Кінець карантину в парламенті. Народні депутати повернулися до звичного режиму роботи. І вже розблокували підписання "антиколомойського закону". Його проголосували ще минулого тижня, але двома постановами це рішення намагалися скасувати. Тепер закон може підписати президент.
Цього тижня депутати планували розглянути ще й ініціативу про подвійне громадянство в Україні, утім цей документ зняли з порядку денного.
Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність":
Треба ставити на голосування на порядок денний не тільки недолугі закони такі як закон про громадянство, яким президент хоче насправді зруйнувати країну і надати російські паспорти громадянам України. Ми проти такого порядку денного.
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