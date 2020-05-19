Исследовали из США и Швейцарии выяснили, что люди, которые переболели атипичной пневмонией SARS-CoV вырабатывали антитела, которые убивают S-белок.

Об этом сообщает Nature.

По информации, люди, переболевшие атипичной пневмонией, имеют схожие антитела, которые нужны и для борьбы с COVID-19, поэтому они наименее подвержены инфицированию.

Отмечается, что плазма людей, которые имеют микс двух видов антител может быть использована в лечении больных с тяжелым течением коронавируса.

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