"Убийцы" коронавируса: какой иммунитет не подвергается инфицированию [ Редактировать ]
Исследовали из США и Швейцарии выяснили, что люди, которые переболели атипичной пневмонией SARS-CoV вырабатывали антитела, которые убивают S-белок.
Об этом сообщает Nature.
По информации, люди, переболевшие атипичной пневмонией, имеют схожие антитела, которые нужны и для борьбы с COVID-19, поэтому они наименее подвержены инфицированию.
Отмечается, что плазма людей, которые имеют микс двух видов антител может быть использована в лечении больных с тяжелым течением коронавируса.
Читайте также, стали известны факторы успешного выздоровления от коронавирусной инфекции. Исследования провели в Китае.
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