Всемирный банк: 60 млн человек окажутся за чертой бедности из-за пандемии [ Редактировать ]
До 60 млн человек во всем мире могут оказаться в состоянии "крайней бедности" из-за пандемии коронавируса COVID-19. С таким прогнозом выступил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс, сообщает пресс-служба банка.
"По нашим оценкам, до 60 миллионов человек окажутся загнаны в крайнюю бедность, что сводит на нет весь прогресс, достигнутый в борьбе с бедностью за последние три года. И наши прогнозы указывают на глубокую рецессию в этом году - до минус пяти процентов для мировой экономики. Семьи потеряли близких, миллионы рабочих мест и средств к существованию потеряны, системы здравоохранения испытывают огромную нагрузку во всем мире", - заявил Малпасс. К состоянию "крайней бедности" Всемирный банк относит людей с ежедневным доходом в $1,9 и ниже.
Всемирный банк рекомендует национальным правительствам предоставить финансовую и другую поддержку самым уязвимым слоям населения и поддержать частный бизнес.
Всемирный банк планирует в течение следующих 15 месяцев выделить $160 млрд самым бедным странам мира. Средства будут распределены между 100 странами, где проживает 70% мирового населения. 39 из них находятся в Африке.
Напомним, что ранее Всемирный банк выпустил прогноз, согласно которому в 2020 году из-за пандемии коронавируса COVID-19 экономика Украины сократится на 3,5%.
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