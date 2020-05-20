Метро в Украине открывают с 25 мая [ Редактировать ]
В среду, 20 мая, Кабинет министров принял решение открыть метро в Украине, в частности в Киеве. Дата открытия - 25 мая. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.
Напомним, до этого санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что не может гарантировать, что работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре будет восстановлена одновременно.
Ранее Виталий Кличко назвал условия, при которых пассажиры смогут иметь доступ к киевскому метро. Отмечается, что в метрополитене уже разметили дистанцию, которую необходимо соблюдать при подходе к кассам и на перронах.
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