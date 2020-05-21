Україна має зустріти другу хвилю COVID-19, яку світ очікує восени, із чітким планом підтримки людей та бізнесу, а також серед перших країн, які матимуть вакцину проти хвороби. Про це в ефірі ток-шоу "Говорить Великий Львів" на телеканалі "NTA" сказав Прем’єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман.

За його словами, на момент серпня 2019 року - в період зміни урядів - Україна мала непогані економічні позиції, які цілком реально відображалися на добробуті пересічних українців. Приміром, мінімальна зарплата за три роки - з 2016 до 2019 року - зросла втричі з 50 до 150 доларів. І цей показник можна було б збільшувати. Але політика двох подальших урядів в останні місяці знищила той економічний потенціал, який був накопичений протягом останніх трьох років.

Разом з тим, впевнений Володимир Гройсман, сьогодні не треба говорити про минуле. Час говорити про те, що буде завтра і післязавтра.

"Треба думати про те, що буде завтра. Нам потрібен чіткий план. Його треба покласти на стіл. Половину цього плану я запропонував, - сказав Володимир Гройсман. - Треба готуватися до другої хвилі COVID. Треба думати над тим, щоб Україна мала доступ до вакцини, треба захистити лікарів. Треба подумати про тих, хто працює і хто втратив роботу. Треба підтримати бізнес, думати про соціальну підтримку".

Як наголосив Володимир Гройсман, якщо не думати сьогодні про соціальні проблеми, завтра - матимемо великі випробування. "У кожного є політичні погляди, але кожен має право на гідне життя. Влада має показати перспективи на майбутнє", - наголосив Володимир Гройсман.