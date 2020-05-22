Обнародованные записи разговоров Джо Байдена и Петра Порошенко стали очередным доказательством того, что Украина находится под внешним управлением Соединенных Штатов.

Информация о переговорах президента Украины с вице-президентом США демонстрирует, насколько цинично и преступно осуществлялась сдача национальных интересов Украины не только в угоду внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов, но и ради получения коррупционной выгоды высокопоставленным американским политиком. Ради защиты его интересов Украина пошла не только на отставку генерального прокурора, но и на изменение национального законодательства. Получено очередное доказательство массовых фактов политической коррупции и контроля представителей США над украинскими парламентариями, правительством, государственными органами, предприятиями.

Масштаб этого контроля позволяет сделать однозначный вывод о том, что сегодня внешнее управление со стороны США является главной угрозой национальной безопасности, независимости и суверенитету Украины.

В Верховной Раде необходимо создать временную следственную комиссию для расследования обстоятельств переговоров, которые вели на то время вице-президент США Байден и президент Украины Порошенко.

Украинская власть во главе с президентом Зеленским, который, согласно Конституции Украины, возглавляет Совет национальной безопасности и обороны, должна в кратчайшие сроки предложить план кардинального устранения незаконного влияния Соединенных Штатов Америки на внутреннюю и внешнюю политику нашего государства. Для этого необходимо законодательно запретить занимать должности в центральных и местных органах исполнительной власти, руководящие посты или места в наблюдательных советах государственных предприятий либо предприятий с государственным капиталом следующим лицам: гражданам иностранных государств и лицам без гражданства; лицам с двойным гражданством, а также лицам, работавшим в неправительственных фондах и негосударственных организациях с иностранным финансированием, в связи с реальным риском осуществления через них внешнего контроля и управления Украиной.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"