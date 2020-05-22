Жительница американского штата Хьюстон, штат Техас, не заметила, что беременна, и неожиданно родила. Об этом сообщает toneto.net.

Родители ребенка Синди и Крис утверждают, что ничто не указывало на беременность. За девять месяцев Синди прибавила лишь 4,5 килограмма, у нее не прерывались месячные. Даже после начала родовых схваток она не понимала, что происходит.

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"У меня начались колики, и я пошла в ванную, как всегда, в таких случаях. Часа не прошло - и он появился на свет. Не было даже ощущения, что нужно тужиться, почувствовала только, что тело тужится само, и после этого ребенок вышел очень быстро", - рассказывает женщина.

Новорожденный весил 2268 граммов.

Поскольку Крис был у родственников, Синди сама вызвала скорую помощь и уехала в больницу. По словам мужчины, он не сразу поверил, что стал отцом.

"Кончилось тем, что она дала мне поговорить с врачами по Facetime. Только тогда до меня дошло: она вовсе не выдумывает", - отметил отец ребенка.

Ранее сообщалось, что женщина родила ребенка со страшной болезнью.