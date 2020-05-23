Потап и Настя Каменских поделились важным событием (фото) [ Редактировать ]
Самая яркая пара украинского шоу-бизнеса - Потап и Настя Каменских, 23 мая, отмечают свой, хоть и маленький, но такой особенный семейный праздник - первую годовщину свадьбы. В честь этого артисты поделились трогательными фото со дня их свадьбы в своих Instagram-аккаунтах.
Свадьба Потапа и Насти Каменских/Фото: instagram
Настя Каменских, под свадебным фото поделилась самыми искренними чувствами и пожелала, всем и каждому - познать, прочувствовать великую силу любви и быть счастливыми.
Ни свадьба, ни роспись, ни первая годовщина, ни все последующие не имеют никакого значения! Самое главное - это необыкновенная и необъяснимая связь между нами! Которая заставляет верить во все легенды и истории о счастье, о настоящих узах свыше! Люди могут прожить всю жизнь в браке так и не познав истинной любви, а ведь именно она главное и основополагающее чувство! Мой отец всегда говорил, что любовь приходит как солнечный удар. И я желаю, чтобы каждый человек в мире познал и прочувствовал его! Ведь любовь - это такое счастье❤️ @realpotap
Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)
Продюсер Потап также тепло поздравил свою супругу с их первой ситцевой годовщиной, написав под нежным фото как сильно он любит Настю.
Напомним, 23 мая 2019 года Потап и Настя Каменских официально стали мужем и женой. Накануне звездной свадьбы, Настя выпустила трогательную песню "Обіцяю", которую посвятила своему будущему мужу.
Кліп на пісню «Обіцяю» –– це не просто відео, це справжній арт-проект! 🎨 У ньому відтворені і таємнича Мона Ліза, і загадкова дівчина з перлинною сережкою, богиня Венера та інші красуні, створені великими митцями. За кожною ховається загадкова історія кохання❤️ Ця пісня є дуже особливою для мене. Вона є відображенням моїх почуттів, тому і кліп вийшов винятковим! 🥰 Кожна картина –– втілення любові та особливих емоцій, які з нею пов’язані. Я прагну увіковічити свої почуття так само, як це робили великі митці, створюючи свої картини💖 Дякую кожному, хто працював над створенням цієї роботи: Music: @realpotap , @kamenskux Lyrics: @realpotap , @dj_bloodless Directors: @denismanokha, @shellmarc Dop: @shellmarc Focus puller: @vkv_photography Gafer: Timofey Geraschenko Producer: @kolosovskiy_anton Production designer: @omelkonyan , @george_svi Edit: @shellmarc , @denismanokha Color grading: @shellmarc Make-up: @mariia_samharadze Hair: @vlasova____irina Style: @lan_ira , @tatyana_larina_tata Cast: @adelina_deli , @polisha124 , @tatyana_ninja #NKteam #nice2cu: @ilona_ku , @upintothesky , @pashkevych , @kv.anna Photo/backstage: @maksymgetman
Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)
Как мы ранее сообщали, Насте Каменских исполнилось 33, Потап трогательно поздравил жену с днем рождения.
Читайте также, Потам выпустил карантинную песню. Стоит отметить, что композиция очень актуальная в свете последних событий.
Еще одна звездная пара удивила пользовательей соц сетей - Эмили Ратаковски со своим мужем, которые предстали перед миллионной публикой фолловеров полуобнаженными. Таким образом пара снялась в рекламной кампании собственного бренда нижнего белья Inamorata.
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