Самая яркая пара украинского шоу-бизнеса - Потап и Настя Каменских, 23 мая, отмечают свой, хоть и маленький, но такой особенный семейный праздник - первую годовщину свадьбы. В честь этого артисты поделились трогательными фото со дня их свадьбы в своих Instagram-аккаунтах.

Свадьба Потапа и Насти Каменских/Фото: instagram

Настя Каменских, под свадебным фото поделилась самыми искренними чувствами и пожелала, всем и каждому - познать, прочувствовать великую силу любви и быть счастливыми.

Продюсер Потап также тепло поздравил свою супругу с их первой ситцевой годовщиной, написав под нежным фото как сильно он любит Настю.

Напомним, 23 мая 2019 года Потап и Настя Каменских официально стали мужем и женой. Накануне звездной свадьбы, Настя выпустила трогательную песню "Обіцяю", которую посвятила своему будущему мужу.

Как мы ранее сообщали, Насте Каменских исполнилось 33, Потап трогательно поздравил жену с днем рождения.

Читайте также, Потам выпустил карантинную песню. Стоит отметить, что композиция очень актуальная в свете последних событий.

Еще одна звездная пара удивила пользовательей соц сетей - Эмили Ратаковски со своим мужем, которые предстали перед миллионной публикой фолловеров полуобнаженными. Таким образом пара снялась в рекламной кампании собственного бренда нижнего белья Inamorata.