Бабуля попросила свою дочь-фотографа Саманту сделать фотографии, которые потом можно подарить мужу на именины. Однако девушка решила устроить для бабушки сексуальную фотосессию в ванной с принадлежностями для вязания.

Снимки получились действительно уникальные, как и реакция мужа, пишет u-news.com.ua.

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Бабушка Лиза хотела себе красивый портрет, который бы подошел на подарок. Но ее дочь, которая имеет отличное чувство юмора и опыт в фото в стиле будуар, решила предложить маме именно такую ​​фотосессию.

"Моя мама на самом деле очень скромная. Поэтому, когда я сказала, что она должна делать будуар-съемку, чтобы она увидела, чем я зарабатываю на жизнь, она пошутила: "Только в ванной, полной пряжи", думая, что я этого не сделаю", - рассказала Саманта.

Муж Лизы Майк, увидев такие фотографии своей любимой, был озадачен и удивлен.

"Родители никогда не позволяли мне фотографировать их. Я чувствую, что это был интересный опыт связи между моей мамой и мной, потому что она увидела меня в моей стихии, и я сделала несколько действительно хороших кадров между перерывами на смех", - добавила Саманта.

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