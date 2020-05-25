Народные депутаты от фракции "Батькивщины" сдали тесты на коронавирус COVID-19, и их результаты оказались отрицательными. В связи с этим народные избранники прекращают самоизоляцию и возвращаются в сессионный зал. Об этом лидер фракции Юлия Тимошенко сообщила на своей странице в Facebook.

"Самоизоляция завершена - "Батькивщина" возвращается к работе. ПЦР-тесты всех депутатов фракции, которые мы сдали после подтверждения COVID-19 у нашего коллеги, отрицательные. Наша команда возобновляет работу по обычному графику. Олегу Мейдичу желаем скорейшего выздоровления.

Украинцев, особенно сегодня, в момент ослабления карантина, призываем продолжать сохранять бдительность и не пренебрегать правилами безопасности", - написала Юлия Тимошенко.

Напомним, 20 мая фракция "Батькивщины" не явилась на заседание Верховной Рады и в полном составе отправилась проверяться на коронавирус COVID-19 после того, как заразился их коллега Олег Мейдич. Коронавирусом уже переболели около 20 народных избранников.