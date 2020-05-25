В связи с выявлением заболевших коронавирусом, в Киевской области прекратили госпитализацию Бородянская и Мироновская центральные районные больницы. А Тетиевская центральная районная больница - прием реанимационных больных. Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация.

В то же время, очередная вспышка болезни зафиксировали в общежитии Переяславля, который расположен на территории студенческого городка, где проживают 165 человек. Инфицированного обнаружили случайно - после того, как его прооперировали в результате бытовой политравмы, был сделано ПЦР-тест. Он показав наличие коронавирусной инфекции.

"Уже установлен круг контактных лиц, которым делают необходимые анализы. По результатам будет понятно, есть ли необходимость вводить состояние обсервации", - отметил и.о. председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Несмотря на новые очаги заражения, эпидемическая ситуация в Киевской области постепенно стабилизируется. В общежитиях городов Украинка и Вишневое, а также селе Петропавловская Борщаговка выздоровели все пациенты с коронавирусом.

"Сегодня (25 мая - ред.) получили положительную новость об эпидемическом состоянии в общежитии г. Украинка, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса. Согласно повторным анализам, в этом общежитии людей с этой болезнью больше нет. А значит, больше нет нужды в обсервации местных жителей. Аналогичная ситуация в общежитии Петропавловской Борщаговки. И планируем сегодня снять пост в общежитии Вишневого", - отметил и.о. председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Также возобновила свою работу Васильковская центральная районная больница, которую ранее закрыли на карантин из выявления зараженных пациентов.

По состоянию на утро 25 мая в Киевской области официально подтверждено 1 437 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки было выявлено 18 новых инфицированных.

Напомним, что по состоянию на 25 мая в Украине зафиксировано более 21 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19. За прошедшие сутки заразились 259 человек.