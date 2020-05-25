В Киевской области три больницы прекратили принимать пациентов из-за вспышки коронавируса [ Редактировать ]
В связи с выявлением заболевших коронавирусом, в Киевской области прекратили госпитализацию Бородянская и Мироновская центральные районные больницы. А Тетиевская центральная районная больница - прием реанимационных больных. Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация.
В то же время, очередная вспышка болезни зафиксировали в общежитии Переяславля, который расположен на территории студенческого городка, где проживают 165 человек. Инфицированного обнаружили случайно - после того, как его прооперировали в результате бытовой политравмы, был сделано ПЦР-тест. Он показав наличие коронавирусной инфекции.
"Уже установлен круг контактных лиц, которым делают необходимые анализы. По результатам будет понятно, есть ли необходимость вводить состояние обсервации", - отметил и.о. председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин.
Несмотря на новые очаги заражения, эпидемическая ситуация в Киевской области постепенно стабилизируется. В общежитиях городов Украинка и Вишневое, а также селе Петропавловская Борщаговка выздоровели все пациенты с коронавирусом.
"Сегодня (25 мая - ред.) получили положительную новость об эпидемическом состоянии в общежитии г. Украинка, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса. Согласно повторным анализам, в этом общежитии людей с этой болезнью больше нет. А значит, больше нет нужды в обсервации местных жителей. Аналогичная ситуация в общежитии Петропавловской Борщаговки. И планируем сегодня снять пост в общежитии Вишневого", - отметил и.о. председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин.
Также возобновила свою работу Васильковская центральная районная больница, которую ранее закрыли на карантин из выявления зараженных пациентов.
По состоянию на утро 25 мая в Киевской области официально подтверждено 1 437 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки было выявлено 18 новых инфицированных.
Напомним, что по состоянию на 25 мая в Украине зафиксировано более 21 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19. За прошедшие сутки заразились 259 человек.
по теме
В Киевской области отказались смягчать карантин
В столичном регионе число случаев заболевания на 100 тысяч населения составляет 13,9. При этом Кабинет министров определил, что этот показатель должен быть менее 12 для отмены или ослабления противоэпидемических мер.
Коронавірус в Україні: оновлена статистика та прогнози
Жодного інфікованого не виявили в Луганській, Сумській, Херсонській і Полтавській областях. Тож загалом від початку епідемії в Україні захворіло 21 245 людей
Концерты в Украине: когда разрешат массовые мероприятия
Концерт Ленни Кравица отменят
Коронавірус в Україні: оновлені дані про зараження
На Буковині 52 пацієнти з коронавірусом у важкому стані. З них у реанімаціях 30 осіб, шестеро на апаратах штучної вентиляції легень
Вспышка коронавируса в Харькове: заболели 20 медиков
Медики заразились коронавирусом