Чорногорія заявила про перемогу над коронавірусом [ Редактировать ]
У Чорногорії - перемога. країна, яка останньою з європейських країн підхопила коронавірус, першою - заявила про цілковите одужання.
Уже двадцять днів поспіль в Чорногорії жодного нового випадку інфікування, а всі хворі - COVID подолали. Загалом за весь час пандемії там інфікувалися 324 людини, дев'ятеро померло.
Тож тепер невелика туристична країна - готова до сезону. І з першого липня зможе приймати туристів.
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