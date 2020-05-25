Тож тепер невелика туристична країна - готова до сезону

У Чорногорії - перемога. країна, яка останньою з європейських країн підхопила коронавірус, першою - заявила про цілковите одужання.

Уже двадцять днів поспіль в Чорногорії жодного нового випадку інфікування, а всі хворі - COVID подолали. Загалом за весь час пандемії там інфікувалися 324 людини, дев'ятеро померло.

Тож тепер невелика туристична країна - готова до сезону. І з першого липня зможе приймати туристів.