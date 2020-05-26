Медики Франції вийшли на протести [ Редактировать ]
Медпрацівники влаштували протести у Франції. Акцію провели під будівлею МОЗу в Парижі, а також у низці інших міст. Вимагали підвищити зарплати. Кажуть французькі медики отримують менше, ніж будь-де в західній Європі.
Медсестри, наприклад, заробляють в середньому по півтори тисячі євро. В Італії ця цифра вдвічі більше. В уряді Франції саме почали обговорювати медичну реформу. Чіткого плану поки що немає. Утім пообіцяли виплати підвищити.
Також виділять по півтори тисячі євро медикам з найбільш постраждалих від коронавірусу регіонів. А ще запровадять онлайн-консультації і скоротять кількість робочих годин.
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