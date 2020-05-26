У Франції можуть на місяць перенести сезон розпродажів через коронавірус. Про це заявив міністр економіки країни. За його словами, все залежатиме від епідеміологічної ситуації.

Літній сезон розпродажів мав стартувати 24 червня. Раніше в уряді заявляли, що його можуть взагалі відкласти до осені. Нагадаю, в країні інфікувалися майже 145 тисяч.

Понад півтори тисячі і досі в реанімації. 11 травня Франція почала поступово знімати карантинні заходи - там відкриваються школи, крамниці, музеї, бібліотеки та пляжі.