16 ворожих обстрілів зафіксовано минулої доби на Донбасі. Російські найманці знову застосували заборонені міномети 120 та 82 калібрів.

Також атакували позиції ООС зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та з озброєння бойової машини піхоти.

Під вогонь окупантів потрапили оборонці Пісків, Оріхового, Мар'їнки, Павлополя, Тарамчука та Богданівки. Минулося без втрат серед українських військових.