Употребление специй является одним из способов поддерживать здоровый вес, стройную фигуру. Например, острая пища стимулирует обмен веществ, процессы сжигания жира, способствует похудению, передает newsyou.info.



Кайенский перец. Его действующее вещество капсаицин вызывает быстрое чувство сытости, стимулирует термогенез, при котором увеличивается расход калорий. Чтобы резкость специи не повредила желудку, рекомендуется употреблять до 0,9 г (примерно четверть чайной ложки) в день.

Имбирь. Из-за его специфического влияния на уровень сахара в крови подавляется аппетит, сокращается количество потребляемых калорий. Употреблять нужно умеренно, не более четырех граммов в день.

Тмин. Исследование с участием женщин, имевших избыточный вес, обнаружило, что тмин может давать ощутимый эффект снижения жировой массы тела, ИМТ, похудения талии. Специя положительно влияет на уровень холестерина, триглицеридов.

Семена горчицы. Было установлено, что горчица повышает метаболизм, делая сжигание жира интенсивнее на 25 процентов. Этот эффект длится до семи часов после употребления. Особенно полезна зерновая горчица.

Корица. Добавляя ее в еду, напитки, мы помогаем организму лучше регулировать уровень сахара и инсулина в крови, что обеспечивает длительное чувство сытости, не дает переедать.

Черный перец. Его активный ингредиент пиперин оказывает влияние на потерю веса, снижает уровень холестерина, триглицеридов за счет ускоренного сжигания жира.

Розмарин. Также способствует похудению. В исследовании была обнаружена связь между его включением в питание и уменьшением массы жира.

Одновременно медики констатируют, что потребление специй с целью ускоренного сжигания жира и похудения не должно быть чрезмерным, иначе может повредить желудок, слизистую других органов ЖКТ.

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