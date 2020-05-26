Под Хмельницким вспыхнула многоэтажка [ Редактировать ]
Во вторник, 26 мая, в городе Нетишин Хмельницкой области произошел пожар в многоквартирном дома. Спасателям пришлось эвакуировать 6 человек, в их числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Как сообщается, в 08:37 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на улице Высоцкого. На место отправились спасатели.
"На месте происшествия разведка установила, что горит квартира на девятом этаже, существует вероятность распространения огня на соседнее помещение, в котором находятся люди. Бойцы ГСЧС сразу приступили к спасению людей, параллельно с помощью автолестницы приступили к тушению пожара через балкон", - говорится в сообщении.
В ГСЧС отмечают, что возгорание площадью 23 кв. метров удалось ликвидировать в 09:00. Жертв в результате не было, но пришлось эвакуировать шесть человек, из которых двое - дети в возрасте 6 и 12 лет.
Ранее мы писали, что под Черниговом вспыхнул частный дом.
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