Во Львове борец с коррупцией попался на взятке [ Редактировать ]
Сотрудники Государственного бюро расследований поймали на требовании взятки в размере 2 тысяч долларов.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По информации, чиновника арестовали в момент получения 2 части выплаты на 1 тысячу долларов.
"26 мая 2020 года должностное лицо задержано во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 1000 долларов в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - отмечается в сообщении.
Известно, что за получение неправомерной выгоды мужчине грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
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