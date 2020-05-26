Сотрудники Государственного бюро расследований поймали на требовании взятки в размере 2 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По информации, чиновника арестовали в момент получения 2 части выплаты на 1 тысячу долларов.

"26 мая 2020 года должностное лицо задержано во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 1000 долларов в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - отмечается в сообщении.

Известно, что за получение неправомерной выгоды мужчине грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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