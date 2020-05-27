Транспорт на Рівненщині не працюватиме майже місяць [ Редактировать ]
У Рівненській області громадський транспорт не працюватиме щонайменше до 24 червня. Про це заявив перший заступник голови ОДА Сергій Подолін. Все через невтішну динаміку захворюваності на коронавірус.
Адже Рівненщина наразі у трійці областей із найбільшою щоденною кількістю інфікованих. Тільки вчора там підтвердили 27 нових випадків захворювання на COVID-19.
Загальна кількість інфікованих в області становить 1518 людей.
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