У Рівненській області громадський транспорт не працюватиме щонайменше до 24 червня. Про це заявив перший заступник голови ОДА Сергій Подолін. Все через невтішну динаміку захворюваності на коронавірус.

Адже Рівненщина наразі у трійці областей із найбільшою щоденною кількістю інфікованих. Тільки вчора там підтвердили 27 нових випадків захворювання на COVID-19.

Загальна кількість інфікованих в області становить 1518 людей.