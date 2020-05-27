На Кіровоградщині протягом місяця поліцейські вилучили в населення півтори тисячі боєприпасів та більше десятка одиниць зброї.

Зокрема, два автомати, шість пістолетів, два обрізи, дві РПГ та одну гвинтівку. Також вилучено півтори тисячі набоїв, 22 гранати та 800 грамів вибухівки. Натепер 14 особам повідомили про підозру. Якщо їхню вину доведуть у суді - їм загрожуватиме до семи років позбавлення волі.