Поліція Кіровоградщини вилучила в населення десятки одиниць зброї [ Редактировать ]
На Кіровоградщині протягом місяця поліцейські вилучили в населення півтори тисячі боєприпасів та більше десятка одиниць зброї.
Зокрема, два автомати, шість пістолетів, два обрізи, дві РПГ та одну гвинтівку. Також вилучено півтори тисячі набоїв, 22 гранати та 800 грамів вибухівки. Натепер 14 особам повідомили про підозру. Якщо їхню вину доведуть у суді - їм загрожуватиме до семи років позбавлення волі.
по теме
У Миколаєві затримали вуличного продавця боєприпасів
Чоловік продавав боєприпаси серед білого дня - поблизу одного з супермаркетів. Поліцейські затримали необачного торгівця, щойно той передав товар покупцеві
У Києві знайшли застреленим депутата Валерія Давиденка
Поряд з тілом була зброя - на місці інциденту працює поліція
На Дніпропетровщині обвалився міст: поліція розпочала слідство
На Дніпропетровщині впав міст через річку разом із фурою. Водій дивом не постраждав. А от вантажівку не можуть дістати досі. А ще проблема в тому, що саме через цей міст - проходить траса Кропивницький-Запоріжжя
На Буковині поліція всю нічь шукала хлопчика-аутиста
Понад три сотні поліцейських цієї ночі шукали малолітню дитину в Чернівецькій області. Надвечір до правоохоронців зателефонували родичі шестилітнього хлопчика й повідомили, що той вийшов за межі подвір'я і зник.
У Кропивницькому на дороги міста повертаються маршрутки
Два місяці тому зійшли з рейсів майже чотири сотні мікроавтобусів. Мерія відмовилась піднімати плату за проїзд на час карантину