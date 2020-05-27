В период действия запрета на пассажирские перевозки авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" реализовала масштабную программу гуманитарных рейсов, об этом сообщает пресс-служба "МАУ".

Полеты выполнялись на средне- и дальнемагистральных самолетах. В свободной компоновке - при условии частичного демонтажа пассажирских кресел - на воздушном судне Boeing 737 можно совокупно перевезти около 110 куб. м грузов; на Boeing 767 - около 190 куб. м грузов.

Всего с момента закрытия регулярного авиационного сообщения и по конец мая выполнено 45 специальных грузовых рейсов; перевезено 870 тонн грузов медицинского назначения.