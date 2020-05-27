Українці можуть виїжджати за кордон - МОЗ [ Редактировать ]
420 людей одужали в Україні від COVID-19 минулої доби. Нових випадків - 321. Про це на брифінгу повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Тож уже другий день поспіль нових хворих менше, ніж тих, хто одужав. Найбільше нових випадків зафіксовано у Чернівецькій області - 43, Рівненській - 39 та Києві - 29. Натепер лабораторно підтверджено 21 905 діагнозів COVID-19. Одужали 7995 людей, 658 - померли. Під час брифінгу міністр також нагадав, що нині українці можуть виїхати за кордон на авто. Що стосується авіасполучення, то ще потрібно почекати.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Якщо ми говоримо про авіасполучення, то згідно з планом виходу з карантину, воно почнеться з 15 червня. Але хочу нагадати, що при поверненні людини з іншої країни він повинен піти на самоізоляцію, встановивши додаток "Дій вдома", і бути там 14 днів.
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