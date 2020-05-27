420 людей одужали в Україні від COVID-19 минулої доби. Нових випадків - 321. Про це на брифінгу повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Тож уже другий день поспіль нових хворих менше, ніж тих, хто одужав. Найбільше нових випадків зафіксовано у Чернівецькій області - 43, Рівненській - 39 та Києві - 29. Натепер лабораторно підтверджено 21 905 діагнозів COVID-19. Одужали 7995 людей, 658 - померли. Під час брифінгу міністр також нагадав, що нині українці можуть виїхати за кордон на авто. Що стосується авіасполучення, то ще потрібно почекати.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: