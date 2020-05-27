ОПЗЖ - единственная партия, которая выступает против переписывания истории Победы - Юрий Бойко [ Редактировать ]
ОПЗЖ - единственная партия, которая выступает против переписывания истории Победы. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко во время церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу "Атака" в г. Изюм в Харьковской области.
"Мы видим, что в последнее время идут попытки замолчать День Победы и представить его не праздником, а заменить его неким днем примирения 8 мая. Для нас всегда будет День Победы - 9 мая. И то, что это всенародный праздник - показало отношение к нему людей. Мы на партийном уровне приняли решение о широком праздновании Дня Победы. Наши региональные команды расчистили и обновили памятники погибшим, посетили ветеранов, детей войны", - сказал Юрий Бойко.
Он отметил, что в боях за Харьков в 1942-1943 гг. погибло больше людей, чем в Сталинграде.
"Мы не дадим замолчать нашу Победу и всегда будем бороться за правду, за сохранение исторической памяти Великой Победы украинского народа", - заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Юрий Бойко также рассказал, что провел встречу с руководством поисковых отрядов Харьковщины, где было принято решение о координации совместной деятельности по поиску останков погибших воинов
"Мы договорились с харьковскими поисковиками, что объединим усилия в национальных масштабах. У нас под Киевом много лет работает поисковый отряд "Днепр-Украина". Мы встретились и обсудили совместную программу с харьковскими поисковиками. И это общенациональное движение по возвращению имен павших героев Великой Отечественной войны было темой нашей встречи", - резюмировал Юрий Бойко.
по теме
ОПЗЖ требует отчета правительства - Юрий Бойко
Об этом, выступая с трибуны парламента, заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко
"Опозиційна платформа - За життя" вимагає зниження комунальних тарифів для населення - Юрій Бойко
Чому тарифи за комунальні послуги різняться у невеликих містах Київщини, та що саме заважає здешевленню?
Власти самоизолировались от ответственности за страну - Юрий Бойко
По словам Сопредседателя фракции оппозиционеров, уже совершенно ясно, что никакие кадровые перестановки власти не помогают, и как ни рассаживаются эти "музыканты", управлять страной они не в состоянии
Автопробіг ретроавтомобілів та флешмоб: як відзначили 75-у річницю дня Перемоги у Києві
Ветеранів привітали з днем великої Перемоги, та закликали усіх українців шанувати героїв війни та пам'ятати чи не найкривавішу трагедію людства, аби такі жахіття не повторювалися знову
Реформы в стране и отношения с МВФ: Юрий Бойко оценил ситуацию
Коли будуть гроші від МВФ? Про це в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко