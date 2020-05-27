ОПЗЖ - единственная партия, которая выступает против переписывания истории Победы. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко во время церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу "Атака" в г. Изюм в Харьковской области.

"Мы видим, что в последнее время идут попытки замолчать День Победы и представить его не праздником, а заменить его неким днем примирения 8 мая. Для нас всегда будет День Победы - 9 мая. И то, что это всенародный праздник - показало отношение к нему людей. Мы на партийном уровне приняли решение о широком праздновании Дня Победы. Наши региональные команды расчистили и обновили памятники погибшим, посетили ветеранов, детей войны", - сказал Юрий Бойко.

Он отметил, что в боях за Харьков в 1942-1943 гг. погибло больше людей, чем в Сталинграде.

"Мы не дадим замолчать нашу Победу и всегда будем бороться за правду, за сохранение исторической памяти Великой Победы украинского народа", - заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Юрий Бойко также рассказал, что провел встречу с руководством поисковых отрядов Харьковщины, где было принято решение о координации совместной деятельности по поиску останков погибших воинов

"Мы договорились с харьковскими поисковиками, что объединим усилия в национальных масштабах. У нас под Киевом много лет работает поисковый отряд "Днепр-Украина". Мы встретились и обсудили совместную программу с харьковскими поисковиками. И это общенациональное движение по возвращению имен павших героев Великой Отечественной войны было темой нашей встречи", - резюмировал Юрий Бойко.