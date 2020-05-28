В Борисполе депутата горсовета поймали на взятке [ Редактировать ]
Заместителя мэра Бориспольского городского совета поймали на взятке. Чиновника задержали во время передачи ему неправомерной выгоды в виде договора купли-продажи квартиры в местной новостройке.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
"Чиновник требовал неправомерную выгоду за НЕ препятствование в осуществлении строительных работ предпринимателем. За такие "услуги" чиновник хотел получить 30 тысяч долларов или три однокомнатные квартиры в новостройке Борисполя", - говорится в сообщении.
Также правоохранители задержали и посредника.
В качестве вещественного доказательства следователи полиции изъяли договор купли-продажи недвижимости на сумму 195 700 гривен.
Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Также решается вопрос об избрании меры пресечения двум мужчинам. Следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что на взятке задержали первого замглавы КГГА.
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