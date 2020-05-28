Заместителя мэра Бориспольского городского совета поймали на взятке. Чиновника задержали во время передачи ему неправомерной выгоды в виде договора купли-продажи квартиры в местной новостройке.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Читайте также Во Львове борец с коррупцией попался на взятке

"Чиновник требовал неправомерную выгоду за НЕ препятствование в осуществлении строительных работ предпринимателем. За такие "услуги" чиновник хотел получить 30 тысяч долларов или три однокомнатные квартиры в новостройке Борисполя", - говорится в сообщении.

Также правоохранители задержали и посредника.

В качестве вещественного доказательства следователи полиции изъяли договор купли-продажи недвижимости на сумму 195 700 гривен.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Также решается вопрос об избрании меры пресечения двум мужчинам. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что на взятке задержали первого замглавы КГГА.