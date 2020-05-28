Почнемо із фронтових зведень. Окупанти на сході країни знову застосовують важке озброєння. Напередодні найманці били зі 120-их мінометів в районі Луганського та Кримського. Втрат - серед військових немає. У штабі повідомили про збиття ворожого безпілотника, що кружляв над українськими позиціями неподалік Мар'їнки.

Загалом, минулої доби сім ворожих атак. Сьогодні зранку на фронті обстрілів не зафіксовано. Про ситуацію на передовій - Руслан Смєщук.

Донецький степ під Горлівкою. Тут кожного дня стріляють, крім того саме біля ось цих позицій - небезпечна ділянка. Адже місцеві ґрунти та дороги - дозволяють ворожій техніці їздити тут у різних напрямках.

Юрій, військовослужбовець ЗСУ:

Спостерігаємо місцевість в районі селища Гольмівський, тут танкоопасна дорога. Звідки періодично ведуться обстріли із крупнокаліберних кулеметів. Стрілецької зброї.

А ще групи диверсантів періодично підкрадаються майже впритул.

Юрій, військовослужбовець ЗСУ:

Диверсійно-розвідувальні групи намагаються зайти в село. для того щоб нанести нашим військовим, нашому підрозділу максимальних втрат. Після того, як ми сюди зайшли, противник посилив пильність, підтягнув техніку… боїться, боїться нашу бригаду.

Ось у тих корпусах на горизонті у бойовиків база. Але з нашого боку проти них стоять дуже мотивовані люди. Едуард працював у ресторанній галузі, в Німеччині. Потім повернувся в Україну, вже як гастроінструктор.

Едуард, військовослужбовець ЗСУ:

Постерігавши як живуть європейці, ти приходить з іншим баченням в Україну. Намагаєшся це принести на наші терена.

Але почалася війна. І ось він вже п'ятий рік - на передовій.

Едуард, військовослужбовець ЗСУ:

У мене двоє дітей за кордоном, і розуміння того що для них повинно зберегти Україну, чи якась совість змусила мене піти на передову. Адже мені було 49 років коли я пішов у ЗСУ.

А Анатолій воює всього пів року. Сюди прийшов після обов'язкової служби. І вирішив - залишитися у війську.

Анатолій, військовослужбовець ЗСУ:

Після строкової служби вирішив підписати контракт. Ну і зрозумів що хочу і надалі бути військовим. Подав документи до сухопутної академії імені Гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. Ну от чекаю вступного екзамену. - Вам пообіцяли, відпустять вас? - Так буде відрядження на екзамени, все як має бути.

А після відрядження знову на передову. І вже тут, в окопах, чекатиме на результати іспитів.