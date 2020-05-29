В Киевской области полиция задержала вооруженную банду, которая совершала дерзкие разбойные нападения на предприятия области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Пятеро злоумышленников, во главе со своим криминальным авторитетом по кличке "Буба", подозреваются в совершении по меньшей мере 11 разбойных нападений, сумма причиненного ущерба составляет более 1 млн грн.

Злоумышленники тщательно готовились к каждому нападения: разрабатывали пути отхода и выбирали территорию без камер видеонаблюдения, с помощью париков и накладных бород меняли свою внешность, каждый раз меняли транспортные средства.

Сначала бандиты нападали на охранников предприятий, связывали их, угрожая оружием, после чего похищали наличные из сейфов.

Полиция провела 18 обысков по месту жительства членов банды. У них было обнаружено и изъято большое количество оружия, гранат, глушителей, раций, пластида, дымовых шашек. А также парики, кастеты, ломы, мобильные телефоны, банковские карты, наркотические вещества и деньги. Также полицейские изъяли семь автомобилей, на которых передвигались злоумышленники.

Все участники бандитской группировки задержаны, полиция выясняет их причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории Киевской области.

Фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбой) и 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось ранее, полиция задержала банду мошенников, которая продавал фермерам по всей стране несуществующее топливо и удобрения.