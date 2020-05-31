Сутички зі стріляниною, схоже, стають мейнстрімом в Україні. В ніч на неділю кримінальні розбірки почалися в самому центрі Києва на Печерську.

Зафільмували їх очевидці, а відео виклали в мережу інтернет. На запису видно, що група із десяти людей влаштувала справжній мордобій, а потім у хід пішла зброя. Інформації про постраждалих та затриманих - немає.