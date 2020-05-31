У центрі Києва влаштували криманальні розбірки [ Редактировать ]
Сутички зі стріляниною, схоже, стають мейнстрімом в Україні. В ніч на неділю кримінальні розбірки почалися в самому центрі Києва на Печерську.
Зафільмували їх очевидці, а відео виклали в мережу інтернет. На запису видно, що група із десяти людей влаштувала справжній мордобій, а потім у хід пішла зброя. Інформації про постраждалих та затриманих - немає.
по теме
Жителі Русанівських садів намагаються відстояти власне майно
Жителі столичного району Русанівські сади вже вкотре вийшли на акцію - аби відстояти своє майно і місцеву вулицю
На вулиці Льва Толстого сталася масштабна пожежа
У Києві сталася серйозна пожежа. Біля багатоповерхівок загорілися будівельні споруди. Трапилося це на вулиці Льва Толстого просто під теплотрасою
Київ став лідером за кількістю нових інфікованих коронавірусом
У столиці за добу захворіли 66 людей. До лікарень доправили 26 пацієнтів, решта лікується вдома під наглядом лікарів
Катування та згвалтування дівчини у відділку: коли припиниться поліційне свавілля
"Чи посадять?" - це питання доводиться ставити дуже часто, на жаль, і щодо поліцейських
Повернення суворих 90-х: як броварський криміналітет ділив перевезення маршрутками
Тиждень видався для України кримінальним. Чи не щодня новини, від яких стає лячно - чи не повертаємося ми у лихі 90-ті?