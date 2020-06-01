В МВС сподіваються, що такі заходи допоможуть знизити смертність на дорогах

В Україні запрацювала автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху. Не дотримання норм водіями фіксуватимуть спеціальні камери, а кермувальникам надсилатимуть повідомлення про штрафи.

Поки що камер півсотні у Києві та області. Та згодом їх планують встановити 700 по всій Україні. Наразі штрафують лише за перевищення швидкості: на понад 20 км за годину - 255 гривень, а більше ніж на 50 км 510 гривень.

В МВС сподіваються, що такі заходи допоможуть знизити смертність на дорогах. Торік у ДТП в Україні загинули майже три з половиною тисячі людей.