У Києві та області запустили відеофіксація порушень на дорогах [ Редактировать ]
В Україні запрацювала автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху. Не дотримання норм водіями фіксуватимуть спеціальні камери, а кермувальникам надсилатимуть повідомлення про штрафи.
Поки що камер півсотні у Києві та області. Та згодом їх планують встановити 700 по всій Україні. Наразі штрафують лише за перевищення швидкості: на понад 20 км за годину - 255 гривень, а більше ніж на 50 км 510 гривень.
В МВС сподіваються, що такі заходи допоможуть знизити смертність на дорогах. Торік у ДТП в Україні загинули майже три з половиною тисячі людей.
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Відеофіксація порушень на дорогах запрацювала у Києві
Не дотримання норм водіями фіксуватимуть спеціальні камери, а кермувальникам надсилатимуть повідомлення про штрафи. Поки що камер пів сотні у Києві та області
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