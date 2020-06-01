Уперше астронавти піднялися в небо на кораблі приватної компанії

Американський корабель Crew Dragon успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією. Перші кроки астронавтів на МКС транслювала NASA. Crew Dragon стартував ще 30 травня. Політ тривав понад 19 годин.

На станції Дуглас Герлі і Роберт Бенкен проведуть кілька місяців. Планують вийти у відкритий космос і повернутися на Землю тим самим бортом.

Уперше астронавти піднялися в небо на кораблі приватної компанії, а саме: SpaceХ - винахідника Ілона Маска.