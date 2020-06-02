За весь час епідемії діагностовано понад 24 тисячі заражень

Кількість хворих на коронавірус в Україні знижується. За минулу добу 340 нових випадків. 10 летальних. Загалом від COVID-19 уже вилікувалися дев'ять тисяч 690 українців. Померли 718. За весь час епідемії діагностовано понад 24 тисячі заражень. Найбільше інфікованих на Київщині та Буковині.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: