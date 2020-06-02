Накривали з гранатометів різних систем та безпілотного літального апарату

Одного українського військового поранили минулої доби на Донбасі. Окупанти тричі обстріляли позиції армійців неподалік Гнутового. Накривали з гранатометів різних систем та безпілотного літального апарату.

Крім того, вороги двічі атакували ділянку розведення сил "Петрівське" з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.