В Киеве главный врач одного из частных медицинских учреждений незаконно выдавал рецепты на право приобретения наркотических средств - метадона и бупренорфина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Досудебным расследованием установлено, что мужчина, находясь в должности главного врача, за денежные средства выдавал рецепты на право приобретения наркотических средств вопреки правилам выписывания рецептов и лекарственных средств и изделий медицинского назначения, при отсутствии медицинских показаний и оснований. Сумма вознаграждения за выдачу одного рецепта составляла от 350 до 450 грн", - говорится в сообщении.

Обвинительный акт по подозрению главного врача в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.ч. 1, 2 ст. 319 УК (незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств) направлен в Деснянский райсуд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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