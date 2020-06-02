В Киеве ликвидировали мощную нарколабораторию (видео) [ Редактировать ]
Сотрудники полиции "накрыли" в Киеве нарколабораторию, в которой ежемесячно изготовляли около 30 килограммов наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В конце апреля правоохранители задержали членов организованной преступной группы, которые наладили изготовление и сбыт в особо крупных размерах наркотического средства "метадон". Во время проведения обысков полицейские обнаружили две мощные нарколаборатории по изготовлению дурмана.
На прошлой неделе сотрудники Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции совместно с полицией Киева обнаружили третью нарколабораторию, которую организовали и использовали задержанные наркодельцы. На ней ежемесячно изготавливали около 30 килограммов запрещенных психотропных веществ.
Полиция нашла и два склада, где хранились ингредиенты для изготовления "метадона". Там обнаружили 630 килограммов прекурсоров, которых хватило бы для изготовления более 200 килограммов наркотика. Следователи изъяли также килограмм готового "метадона" и лабораторное оборудование. По ценам "черного" рынка общая стоимость изъятого составляет около 2,4 млн гривен.
Как сообщалось ранее, в Киеве будут судить главного врача за продажу рецептов на наркотики.
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