Нынешнее правительство - политические банкроты. Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник, 2 июня.

Он отметил, что программу правительства даже не внесли в зал, видимо, побоявшись жесткой критики. "Программу правительства сняли с рассмотрения, потому что поняли, что ее нельзя даже вносить в зал. Это не программа действий правительства, а просто набор тезисов и пустых деклараций", - сказал Юрий Бойко.

По его словам, в планах правительства повторяются лозунги о "курсе реформ" и "евроатлантической интеграции", которые обернулись разрушением медицины, образования, системы социальной защиты и планомерным уничтожением промышленности.

"В программе нет показателей и параметров, по которым можно определить, выполняет ли правительство поставленные цели и работает ли власть вообще. Ни слова о выполнении Минских соглашений и урегулировании конфликта на Донбассе. Все меры, которые могли бы действительно остановить конфликт, помочь объединить страну, преодолеть кризис - были проигнорированы", - подчеркнул Сопредседатель партии.

Юрий Бойко отметил, что на фоне архисложной ситуации в стране этот "пиар-буклет" выглядит просто издевательством над гражданами.

"Ситуация в стране сложнейшая. Доплаты в размере 300% врачам, которые борются с коронавирусом, правительство выплатило только за март. Не дали денег в реальный сектор экономики и обманули с доступными кредитами предприятия - сегодня они могут получить кредит под 18% годовых, а не разрекламированные "5-7-9%". Все страны выдают беспроцентные кредиты, более того - выделяют госфинансирование отраслям. У нас же из-за бездарного правительства предприниматели, которые хотят возобновить деятельность после вынужденного простоя, не получают никакой помощи от государства. Фактически в Украине больше нет исполнительной власти. Правительство - политические банкроты. Между их презентациями и реальной жизнью в стране - огромная пропасть. При этом местную власть загнали в угол, обрезав все субвенции и трансферты местным бюджетам", - акцентировал парламентарий.

Политик подчеркнул, что стране нужна действенная программа мира и развития. "С реальными показателями прожиточного минимума, зарплат и пенсий, пониманием как этого планируется достичь, конкретными мерами по развитию промышленности и сельского хозяйства. С конкретными планами материально-технического и кадрового обеспечения медицины и образования. И с четким перечнем решений, необходимых для завершения вооруженного конфликта на востоке страны", - акцентировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Юрий Бойко также подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет поддерживать какие-либо кандидатуры на министерские кресла.