Володимир Зеленський закликав молодих освітян залишатися працювати в Україні [ Редактировать ]
В Україні кадровий голод. І вирішити цю проблему можна лише разом із освітянами. Бо зараз у державі мільйон студентів, та багато з них щойно отримують диплом, їдуть шукати роботу за кордон. Про це сьогодні говорив Володимир Зеленський на зустрічі із очільниками ВИШів.
Володимир Зеленський, президент України:
Мільйон, десь мільйон двісті, десь так, навчається в цілому в Україні. Це великий потенціал. Ми бачимо статистику соціологічну, що 50 % з цих студентів потім не хочуть залишатися навіть в Україні. Навіщо ви витрачали свій досвід, навіщо держава свої гроші, якщо ми потім не можемо залучити цих дійсно талановитих, я впевнений, що серед ваших студентів багато талановитої молоді, якщо ми їх не можемо залучити, навіщо нам все це?
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