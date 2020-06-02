В Україні кадровий голод. І вирішити цю проблему можна лише разом із освітянами. Бо зараз у державі мільйон студентів, та багато з них щойно отримують диплом, їдуть шукати роботу за кордон. Про це сьогодні говорив Володимир Зеленський на зустрічі із очільниками ВИШів.

Володимир Зеленський, президент України: