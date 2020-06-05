У США пропонують посилити санкції проти "Північного потоку-2". У Конгресі представили законопроєкт, який розширює обмеження на всі компанії, пов"язані з прокладанням нового російського газогону. Це судновласники, страховики та порти, які надаватимуть послуги зі швартування.

Цей документ доповнює закон про санкції, що набув чинності торік у грудні. США вважають, що спорудження другої нитки Північного потоку підриває енергонезалежність Європи. Натомість Росія попри все планує розпочати експлуатацію нової труби вже на початку наступного року.