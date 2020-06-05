Статистика зараження коронавірусом в Україні залишається високою. Попередньої доби медики діагностували 553 нових випадків інфікування. 15 людей - померли від ускладнень. Загалом, з початку спалаху пандемії захворіли майже 26 тисяч українців. Із них понад 11 тисяч одужали, 762 людини - померли. У МОЗі оприлюднили показники для послаблення протиепідемічних заходів по регіонах: найгірша статистика у Києві, Чернівецькій області, на Львівщині та Волині.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: