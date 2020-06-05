COVID-19 в Україні: статистика зараження коронавірусом підвищується [ Редактировать ]
Статистика зараження коронавірусом в Україні залишається високою. Попередньої доби медики діагностували 553 нових випадків інфікування. 15 людей - померли від ускладнень. Загалом, з початку спалаху пандемії захворіли майже 26 тисяч українців. Із них понад 11 тисяч одужали, 762 людини - померли. У МОЗі оприлюднили показники для послаблення протиепідемічних заходів по регіонах: найгірша статистика у Києві, Чернівецькій області, на Львівщині та Волині.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Уряд запровадив режим адаптивного карантину, запровадив певне пом'якшення етапу виходу з цього карантину, але карантин не скасований. Впровадило деякі етапи виходу з карантину, але карантин не скасовували. Я хочу нагадати, що у нас хворіють люди коронавірусів - за сьогоднішній день це 553 людини, вчора було 588. Стратегія, яку ми вибрали - це стратегія стримування, але це ніяким чином не скасовує масковий режим і дотримання соціальної дистанції.
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