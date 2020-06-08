В Киеве растет количество инфицированных коронавирусом [ Редактировать ]
Фото: Delo.ua
В столице за сутки зафиксировали 72 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, общее количество киевлян, больных коронавирусом составило 3 490 человек.
Отмечается, что среди заболевших:
- 43 женщины, возрастом от 23 до 84 лет;
- 25 мужчин в возрасте от 21 до 71 года;
- 4 детей – от 8 месяцев до 10 лет.
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