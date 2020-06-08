Волонтерський пост зник у Миколаєві. З приміщення на залізничному вокзалі, де зазвичай відпочивали військові, винесли меблі, техніку та прапори. Про це чергові дізналися напередодні. А вже сьогодні пішли шукати правду. Мої колеги розкажуть більше.

Електроплитка, обігрівачі, мікрохвильова піч, телевізор, посуд, продукти, обладнана зона для відпочинку. Таким волонтерський пост на залізничному вокзалі Миколаєва був ще у березні. Тепер приміщення порожнє. Волонтери у розпачі: все майно придбали завдяки благодійникам. До того ж зникли прапори України з автографами бійців та колекція шевронів.

Ірина Абрамова, волонтерка:

Ми не мали гадки, куди ділося наше майно. Ніхто нас не попереджував. Телефони всі були на волонтерському посту. Начальник пасажирського вокзалу чудово знає мій особистий номер телефону і не тільки мій.

Керівництво залізничного вокзалу пояснює: речі не зникли, а зберігаються в багажному відділенні.

Леонід Пляченко, начальник Миколаївського залізничного вокзалу:

Чому без дозволу забрали чуже майно? - Це не чуже. Це наша територія.

Приміщення колишнього волонтерського посту дезінфікували та готують до ремонту - пояснює начальник вокзалу. Дозволу від "Укрзалізниці" на подовження його роботи наразі немає. А від минулого року працює кімната відпочинку для військових. Мовляв, цього достатньо.

Леонід Пляченко, начальник Миколаївського залізничного вокзалу:

Там все удобства, тулет, душ, стиральная машина. - безкоштовно? - там бесплатно! - Неправда.

Волонтери кажуть: військові в дорозі часто не можуть собі дозволити зайвих витрат, а їхній пост надавав послуги безкоштовно.

Геннадій Влачія, учасник бойових дій:

Подошел спросил: я участник боевых действий, могу кофе выпить? Говорят: приходите со своим. Спальных мест нету. Как вобще эту комнату найти?

Галина Тришкіна чергова волонтерського посту:

Они с Ширлана идут грязнючие. Мы им водичку поставили, берцы они они обмыли. Вещи пострили, вывесили. Что там? У нас диваны. С госпиталя приходят бедные: можно я прилягу? У нас и кресла и диванчики, он прилег.

Волонтери підозрюють, що прикриваючись карантином, їх намагаються просто виселити.

Ірина Абрамова, волонтерка:

Війна не закінчена. Миколаїв один з найбільших пунктів, куди рухаються військовослужбовці. Найбільша кількість військових частин в Миколаївській області. Я вважаю, що безкоштовна волонтерська допомога завжди потрібна.

Волонтери просять поліцію розібратися у ситуації. І запевняють, що готові до будь-якої співпраці з керівництвом вокзалу задля допомоги військовим.