Українцям дозволять вилітати за кордон [ Редактировать ]
За тиждень українці зможуть літати за кордон. Однак питання - куди саме? Бо більшість Європейських країн не готові нас приймати.
З 15 червня громадян України готова пускати хіба Ісландія. І тільки за умови двотижневої обсервації, або ПЛР-тесту. З першого липня для українців туристична географія розшириться.
Уже можна буде потрапити в Грузію і Туреччину. Але знову ж таки, це попередні домовленості. І все залежатиме від епідситуації з коронавірусом.
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