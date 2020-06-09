Красивыми слайдами экономику не спасешь - правительство должно срочно начать реализацию антикризисных мер. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в своей программе "Диалог с Донбассом".

Он подчеркнул, что правительству пора прекратить рисовать красочные, но далекие от реалий презентации, и начать реализацию действенных мер по поддержке людей и экономики, созданию рабочих мест.

"Правительство не сделало ничего, чтобы обеспечить работой людей, оставшихся без средств к существованию. 500 тысяч рабочих мест, которые обещал Кабмин, так и остались на бумаге. Я много лет своей жизни отдал промышленности и знаю цену рабочего места. Пустые разговоры здесь не помогут - нужно заниматься конкретно каждой отраслью, определять векторы развития, выстраивать производственные цепочки внутри страны, обеспечивать отечественные предприятия поддержкой и доступными кредитами. Одним словом - делать все, чем занимаются все нормальные страны, чтобы поддержать своего производителя", - сказал Юрий Бойко.

Политик акцентировал, что власть потеряла очень много времени, просто наблюдая за тем, как страна погружается в экономическую катастрофу. "На начало июня страна имеет только нуждающийся в доработке даже не драфт антикризисной программы, а ее презентацию. При этом проект документа, имеющий ключевое значение для всей страны, разрабатывался непублично и скрыто. Хочу напомнить, что наша партия еще в самом начале карантина представила Антикризисный план, где пошагово расписано, что нужно сделать для поддержки экономики в условиях кризиса. Власть же "прокарантинила эпидемию" и не в состоянии вывести страну из кризиса", - отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

По его словам, не кредиты и кабальные законы для МВФ, а грамотное восстановление экономики за счет реструктуризации долгов, возвращения традиционных рынков сбыта, проведения лояльной к производителям кредитной и налоговой политики и другие грамотные и действенные меры, которые предлагает ОПЗЖ, позволят избежать экономического коллапса.

"Быстрое и эффективное решение для вывода украинской экономики из кризиса - восстановить торговлю и экономические взаимовыгодные отношения с соседями. Ведь многие предприятия были ориентированы на российский рынок, и политика взаимных санкций нанесла по ним сильнейший удар, лишив людей работы, а местные бюджеты - доходов. Мир и экономический прагматизм - вот главные составляющие для процветания Украины", - резюмировал Юрий Бойко.