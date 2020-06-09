Зонд спостерігатиме за поверхнею планети весь марсіанський рік

Перша арабська місія на Марс. Арабський безпілотний апарат "Амал" - у перекладі "Надія"- стартує 14 липня з віддаленого японського острова Танеґасіма.

Об'єднані Арабські Емірати вже запускали ракети із супутниками на навколоземну орбіту, а торік у вересні вже відправили свого першого астронавта на МКС.

Космічний зонд оснащений трьома типами датчиків - для вимірювання складу атмосфери Червоної планети. Він цілодобово спостерігатиме за поверхнею планети весь марсіанський рік, тобто 687 днів.