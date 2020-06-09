Араби відправлять на Марс "Надію" [ Редактировать ]
Перша арабська місія на Марс. Арабський безпілотний апарат "Амал" - у перекладі "Надія"- стартує 14 липня з віддаленого японського острова Танеґасіма.
Об'єднані Арабські Емірати вже запускали ракети із супутниками на навколоземну орбіту, а торік у вересні вже відправили свого першого астронавта на МКС.
Космічний зонд оснащений трьома типами датчиків - для вимірювання складу атмосфери Червоної планети. Він цілодобово спостерігатиме за поверхнею планети весь марсіанський рік, тобто 687 днів.
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Запуск відбувся напередодні з космодрому на північному заході країни. Дані з пристроїв - застосовуватимуть у будівництві та в сільському господарстві, а також для ліквідації наслідків стихійних лих