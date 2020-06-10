Президент США Дональд Трамп приказал создать три ледокола до 2030 года.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

По информации, такое решение приняли в связи с программой обеспечения безопасности американских интересов в холодных регионах.

Чтобы помочь защитить наши национальные интересы в регионах Арктики и Антарктики и сохранить мощную присутствие наших сил безопасности в Арктике вместе с союзниками и партнерами, США нужен флот подготовленных, эффективных и доступных ледоколов, которые пройдут испытания и будут полностью готовы к размещению до 2029 финансовом году.

Кроме того, президент поручил построить базы для швартования ледоколов.

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