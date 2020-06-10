Влада назвала причину обвалу будинку в Одесі [ Редактировать ]
Попередньою причиною обвалу будинку в Одесі є самовільна реконструкція в квартирі. Так вважають представники міської ради. Точну причину руйнування визначить експертиза. Чотириповерхова споруда частково завалилася о третій ночі. Одна людина постраждала. 24 мешканці евакуювали. Пошкоджено 4 квартири та газову трубу.
Відомо, що будівлю звели ще в 1912 році. Раніше в місті планували перевірити наявність тріщин у житлових будинках після схожого обвалу кілька тижнів тому.
по теме
В Одесі обвалилася багатоповерхівка
На місці обвалу працюють рятувальники. Відомо, що будівлю звели ще в 1912 році. Раніше в місті планували перевірити наявність тріщин у житлових будинках після схожого обвалу кілька тижнів тому
В Одесі на товарному ринку влаштували кримінальні розбірки: що не поділили
Одразу два збройні напади сталися напередодні в Одесі. Майже одночасно відбулася стрілянина на товарному ринку - та в середмісті
Повернення суворих 90-х: хто і що ділив на одеському ринку
Двоє поранених, десятеро затриманих. Це результат стрілянини на ринку "7 кілометр" в Одесі. Усе в найкращих традиціях бізнесу "буремних дев'яностих"
В Одесі відбулася стрілянина одразу в двох місцях
Одразу два збройні напади сталися сьогодні зранку в Одесі. Майже одночасно відбулася стрілянина на товарному ринку - та в центрі міста
В Тернопольской области мужчина "расстрелял" людей на заправке
Злоумышленник скрылся с места происшествия