Попередньою причиною обвалу будинку в Одесі є самовільна реконструкція в квартирі. Так вважають представники міської ради. Точну причину руйнування визначить експертиза. Чотириповерхова споруда частково завалилася о третій ночі. Одна людина постраждала. 24 мешканці евакуювали. Пошкоджено 4 квартири та газову трубу.

Відомо, що будівлю звели ще в 1912 році. Раніше в місті планували перевірити наявність тріщин у житлових будинках після схожого обвалу кілька тижнів тому.