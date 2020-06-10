В Тернопольской области мужчина открыл стрельбу по людям. Одному из пострадавших стрелок дважды выстрелил в лицо, а второму - в грудь. Об этом сообщает BAGNET.

"Стрельба началась во время конфликта, разгоревшегося на заправочной станции", - говорится в сообщении.

На место происшествия очевидцы вызвали полицию и скорую, но злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия.

Правоохранители выяснили, что потерпевшие и стрелок находились на территории для отдыха у заправочной станции. Между ними возник конфликт, в результате которого мужчина открыл огонь. Один из пострадавших не участвовал в конфликте, а лишь решил успокоить ссору между мужчинами, но получил ранения.

С ранениями различной степени тяжести мужчин госпитализировали. Злоумышленника объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что одному из организаторов перестрелки в Броварах сообщили о подозрении.

Также мы писали о том, что водитель "расстрелял" протестующих в США.