В Тернопольской области мужчина "расстрелял" людей на заправке [ Редактировать ]
В Тернопольской области мужчина открыл стрельбу по людям. Одному из пострадавших стрелок дважды выстрелил в лицо, а второму - в грудь. Об этом сообщает BAGNET.
"Стрельба началась во время конфликта, разгоревшегося на заправочной станции", - говорится в сообщении.
На место происшествия очевидцы вызвали полицию и скорую, но злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия.
Правоохранители выяснили, что потерпевшие и стрелок находились на территории для отдыха у заправочной станции. Между ними возник конфликт, в результате которого мужчина открыл огонь. Один из пострадавших не участвовал в конфликте, а лишь решил успокоить ссору между мужчинами, но получил ранения.
С ранениями различной степени тяжести мужчин госпитализировали. Злоумышленника объявили в розыск.
Ранее сообщалось, что одному из организаторов перестрелки в Броварах сообщили о подозрении.
Также мы писали о том, что водитель "расстрелял" протестующих в США.
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