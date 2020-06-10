Во Львове двое мужчин украли сумку с миллионами гривен [ Редактировать ]
Во вторник, 9 июня, во Львове злоумышленники напали на предпринимателя и отобрали у него сумку с 4,5 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львова.
Разбойное нападение произошло в микрорайоне "Сихов". Сразу после совершения преступления оперативникам удалось задержать нападавших.
Правоохранители установили, что злоумышленники являются местными жителями и "специализируются" на разбойных нападениях. Кроме того, один из них ранее уже был осужден за совершение тяжкого преступления. Во время задержания мужчины оказывали сопротивление и пытались сбежать.
"В настоящее время установлено, что злоумышленники следили за потерпевшим, который ведет хозяйственную деятельность на территории одного из местных рынков", – говорится в сообщении.
Действия задержанных квалифицированы по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в столичном районе орудует банда грабителей.
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