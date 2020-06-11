Парень разгуливал по Подолу с ведром каннабиса/ Фото: патрульная полиция

В четверг, 9 июня, в Подольском районе столицы патрульные обнаружили киевлянина, который прогуливался с ведром веществ, похожих на каннабис. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

"Сегодня днем ​​на улице Стеценко патрульные обратили внимание на подозрительного гражданина с рюкзаком, который сидел у мопеда", - говорится в сообщении.

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Через внимание правоохранителей 29-летний мужчина заметно занервничал. Инспекторы решили провести поверхностную проверку, во время которой обнаружили в рюкзаке пластиковую емкость с измельченными растениями.

На вопрос патрульных мужчина ответил, что это каннабис для собственного потребления.

Автопатруль вызвал на место следственно-оперативную группу Подольского района для извлечения вещества и предоставления правовой квалификации действий гражданина.

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